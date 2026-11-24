O técnico Cuca analisou os erros defensivos do Santos após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o comandante destacou a desatenção no lance que abriu o placar para o tricolor gaúcho.

O que Cuca falou sobre o primeiro gol do Grêmio?

Segundo o comandante santista, a equipe cometeu um descuido grave de posicionamento ao tentar marcar a investida rival em velocidade. Cuca afirmou que era um “lance fácil” para fazer a linha de marcação e impedimento dentro da área.

“O que deu mais errado foi tomar o gol. Sabemos que é o jogo que o Grêmio vai propor. Erramos o posicionamento de forma crassa, erro primário. Lance fácil de fazer linha de impedimento. Um jogador só, não precisa acompanhar o campo. É só deixá-lo impedido. Falhamos. Não ganhamos a dividida. Éramos bem superiores no jogo. Já tínhamos criado chances. Era um jogo que, se você faz o 1 a 0, fica totalmente a mercê de você. Não foi o que aconteceu. O Grêmio se fechou. Natural”, afirmou o treinador.

Cuca critica a arbitragem e fala da reta final de Brasileirão

Além das falhas no setor defensivo, Cuca aproveitou a a coletiva para criticar a arbitragem no duelo contra o Grêmio. O lance em questão foi o pênalti marcado para o tricolor gaúcho após a chamada do VAR.

“No segundo tempo, nós também com domínio. Não tivemos eficácia. Tomamos um gol. Os árbitro mudam a opinião quando o VAR chama, porque é para rever um erro. Contra nós, achou que não. Era uma falta a nosso favor. Com 1 a 0, você tem chance até o último minuto. Mais que isso não. Ficou à vontade para o Grêmio. Não adianta reclamar. Jogadas demoradas para bater. Isso vai irritando. Perdemos o jogo mais uma vez em São Paulo, decepcionamos nosso torcedor. Peço desculpas. Ainda podemos somar seis pontos e buscar nosso objetivo maior”, completou.

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Sobre a reta final do Brasileirão, Cuca destacou a importância do Peixe vencer os dois jogos restantes em busca de uma vaga na Libertadores. O treinador também admitiu que não esperava que fosse uma “vitória certa” contra o Grêmio, contrariando a fala de Neymar após o jogo, mas destacou que o alvinegro entrava na partida como “caçador” do jogo.

“Eu não achei que era vitória certa. Éramos o caçador e eles a caça. Eles lutam por sobrevivência. Era muito difícil o jogo, como foi. Eles foram mais eficazes. Venceram o jogo. Temos que vencer os dois jogos que faltam. Não tem nada definido nem na parte de cima e nem na parte de baixo. O campeonato guarda muitas surpresas”, destacou.