Após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, disputada no Morumbis pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol detotnou as condições do gramado da Vila Belmiro. De acordo com o jogador, o estado atual do campo compromete o rendimento da equipe em seus domínios e diminui o aproveitamento como mandante.

Gabigol detonou condições da grama da Vila Belmiro

Na zona mista do estádio, o camisa 9 detonou o gramado da Vila Belmiro e ainda afeta diretamente a construção ofensiva da equipe paulista, que usa a troca de passes e execução de jogadas combinadas em velocidade.

“Ah, para mim é simples: o campo é uma m****. É uma m****. A gente conseguiu vencer em vários campos porque o campo era bom. O campo da Vila Belmiro está muito ruim, e isso dificulta o nosso DNA. Que é o DNA do clube, um DNA que precisa tabelar, precisa arriscar uma jogada diferente”, disse o centroavante, que destacou o estádio como um diferencial para os jogadores em campo.

“Eu prefiro muito mais jogar na Vila Belmiro, onde eu me sinto bem, onde acho que é ruim para o adversário, pois eu sei como é jogar lá contra. Mas também não é desculpa, precisamos fazer valer o mando de casa. A torcida tem comparecido, mas o gramado não tem nos ajudado”, completou.

Gabigol elogiou o Morumbis

Gabigol comparou a situação da Vila Belmiro com outros estádios visitados pelo Santos neste Brasileirão. O camisa 9 elogiou os gramados do Couto Pereira, do Coritiba, Beira-Rio, do Internacional, e da Neo Química Arena, do Corinthians.

Sobre o Morumbis, onde o Peixe mandou o duelo contra o Grêmio, o atacante cutucou afirmando que não estava tão bom. “O Morumbis é um tapete, mas hoje estava um pouco ruim”, destacou

O Santos entra em campo no próximo domingo, 29, para enfrentar o Vitória, no Barradão, em Salvador. O Peixe tem 50 pontos na oitava colocação e ainda sonha com uma vaga na Libertadores.