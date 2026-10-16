O Fluminense deve entrar em campo com uma formação alternativa neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão indicou que poupará seus principais jogadores para priorizar o confronto decisivo da próxima quarta-feira, 21, contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores.

A opção por preservar o elenco titular ocorre devido à necessidade de reverter o revés sofrido no jogo de ida do torneio continental, quando o Tricolor carioca foi derrotado por 2 a 1. Para avançar à final, a equipe precisará buscar a vitória fora de casa, no Nubank Parque, em São Paulo. O meio-campista Martinelli, contudo, é desfalque certo do Fluminense para os dois compromissos da semana.

Pensando especificamente no embate contra o Palmeiras, a comissão técnica tricolor já projeta os ajustes táticos necessários. Marcão destacou que há situações a serem corrigidas e prevê que o adversário paulista mantenha sua postura defensiva jogando em casa, estruturada com um trio de zagueiros e três volantes para congestionar a criação de jogadas no meio-campo.

Para superar essa forte marcação, o treinador tricolor estuda alternativas ofensivas. A principal estratégia mapeada é a exploração de profundidade com atacantes de velocidade, como Serna e Wesley (Natã).

Além disso, Marcão não descarta a possibilidade de atuar com dois homens mais centralizados no setor ofensivo para reter a bola e gerar variação de jogadas na busca pela classificação.