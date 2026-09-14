O Botafogo avalia alternativas para a sequência decisiva do Campeonato Brasileiro de 2026, com foco na solidez defensiva e na busca por resultados imediatos na competição. Segundo a análise do PLACAR Aberto, o principal problema a ser corrigido no time alvinegro envolve os gols sofridos com facilidade durante a temporada. Para saber mais sobre como essa vulnerabilidade afeta os planos do clube.

O debate conduzido por Fabiano Bandeira aborda o peso da figura de Tite no vestiário e a relação com jogadores experientes do grupo atual. A discussão aponta que o foco da diretoria precisa ser a permanência na Série A do Brasileirão, priorizando a estabilidade no restante da temporada. Para conferir todas as ponderações sobre o futuro do comando técnico.