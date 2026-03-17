Neto, Léo Linck e Raul, mas nenhuma certeza para o gol do Botafogo. Na derrota por 3 a 0 diante do Flamengo, Raul voltou a receber chances de Anselmi, técnico do Glorioso, e foi quem esteve à frente da meta botafoguense. Durante o Placar Aberto, Fabiano Bandeira analisou a situação dos goleiros do clube neste ano.
“O menos pior é o que agarrou [Raul], porque o Léo Linck frangou muito, o Neto frangou muito e o Raul tomou um gol defensável”, comentou. Bandeira ainda relembrou que já alertava sobre a necessidade de goleiros para o Botafogo há alguns meses. “Desde quando o John saiu, o Botafogo tinha que ter procurado um goleiro no mercado”, acrescentou.