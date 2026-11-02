O Atlético-MG tem direito a receber R$ 1 milhão caso o Botafogo decida escalar o atacante Júnior Santos no confronto direto entre as duas equipes, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. O duelo acontece nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília).

Entenda a cláusula contratual entre os clubes

O valor está fixado em contrato devido ao vínculo de empréstimo do jogador. O atleta pertence à equipe mineira e atua cedido temporariamente ao clube carioca até o término da temporada.

Para que o atacante entre em campo contra os mineiros, a diretoria botafoguense precisa pagar a quantia integral estipulada em documento. Caso contrário, o atleta fica indisponível para o confronto.

A situação contratual já foi observada no confronto anterior entre as equipes. No primeiro turno da competição nacional, a diretoria do Glorioso preferiu não relacionar o jogador para o duelo disputado na Arena MRV, evitando o pagamento da indenização financeira ao Galo. Na ocasião, a partida terminou empatada por 1 a 1.

Cenário na tabela do Campeonato Brasileiro

O clube do Rio de Janeiro disputa posições intermediárias e soma 39 pontos na 11ª colocação da tabela de classificação. A presença de Júnior Santos no time titular depende de uma decisão conjunta entre o departamento de futebol e a comissão técnica nos preparativos para a partida.