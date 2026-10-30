O técnico Eduardo Domínguez destacou a necessidade de correções no Atlético-MG após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV, pela 33ª rodada do Brasileirão. O resultado negativo no clássico estadual ampliou o momento de oscilação do time alvinegro na temporada.

“Temos que olhar para dentro e saber o que estamos fazendo, porque algo estamos errando e não podemos culpar o nosso companheiro. Porque quando estamos fortes na fase defensiva, o grupo todo faz o esforço. Agora, não é individual”, iniciou Domínguez em entrevista coletiva.

“Temos que voltar a ser esse time forte defensivamente e melhorar, corrigir algumas situações que temos que corrigir. Não acredito que seja um relaxamento. Os jogadores falaram disso depois da partida. Eu fiquei muito contente, mas também é um processo de aprendizagem”, finalizou.