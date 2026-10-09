Após o empate por 2 a 2 entre Athletico-PR e Atlético-MG na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Galo, Eduardo Domínguez , avaliou o desempenho de sua equipe. Em sua fala, o treinador ainda analisou a exigência que o clube mineiro terá pela frente.

“Acho que foi uma partida que os dois times poderiam fazer mais gols, mas tivemos o bom rendimento de Delfim. Ele e o goleiro deles (Mycael) tiveram algumas participações também boas. E bom, o que mais preocupa é a saúde dos jogadores”, iniciou Domínguez em coletiva de imprensa.

“Não é só a partida, são as viagens. As exigências que nós temos à frente. Queremos brigar em cada partida como se fosse essa partida mais importante. Então, sim, a exigência é máxima”, finalizou.