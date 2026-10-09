Em um confronto de roteiro imprevisível, Athletico-PR e Atlético-MG empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, 8, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa dominou o volume ofensivo e chegou a marcar o gol da vitória nos acréscimos, mas viu a equipe mineira, que jogava com um a menos, buscar a igualdade no último lance da partida.

Início movimentado e respostas rápidas

O Furacão começou a partida impondo seu ritmo e não demorou a abrir o placar. Logo aos oito minutos, Gilberto deu bom passe para Kerwin Vargas, que dominou e concluiu. A bola desviou no zagueiro Lyanco e tirou as chances de defesa do goleiro Gabriel Delfim. O gol foi o segundo de Vargas na competição e manteve os donos da casa no ataque, exigindo intervenções importantes de Delfim.

Apesar do domínio territorial do Athletico, que terminou o jogo com 51% de posse e 31 finalizações no total, o Galo encontrou seu caminho na bola parada. Aos 27 minutos, Bernard cobrou falta em um cruzamento fechado que foi direto para o fundo da rede, decretando o empate antes do intervalo.

VAR, expulsão e pressão rubro-negra

A segunda etapa elevou a tensão em Curitiba. O Athletico-PR chegou a balançar as redes aos 19 minutos, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta de ataque. Logo na sequência, Tomás Cuello arriscou e carimbou o travessão. A situação do Atlético-MG se complicou aos 28 minutos, quando Tomás Pérez cometeu falta sobre o último atacante, teve o lance revisado pelo árbitro no monitor e recebeu o cartão vermelho direto.

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Com um jogador a mais, o técnico Odair Hellmann empilhou alterações ofensivas e o Furacão partiu para a pressão total. Do outro lado, o goleiro Gabriel Delfim se consolidou como peça fundamental para segurar o empate, terminando a noite com oito defesas registradas.

Redenção no apagar das luzes

Os sete minutos de acréscimo guardaram o ápice do drama. Aos 48, o zagueiro Lyanco falhou ao tentar afastar a bola e entregou para Kevin Viveros. O atacante não perdoou, marcou seu 19º gol no torneio e fez explodir a torcida local. No entanto, quando a vitória parecia certa, o próprio Lyanco viveu sua redenção. No último lance, aos 52 minutos, o defensor recebeu passe de Thiago Borbas dentro da área e encheu o pé para garantir o 2 a 2, anotando seu primeiro gol no campeonato.

Com o resultado, o Athletico-PR chega a 50 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela. Já o Atlético-MG vai a 44 pontos, na 7ª posição. O Furacão volta a campo na próxima segunda-feira, 12, quando visita a Chapecoense pela Série A. O Galo joga um dia antes, no domingo, 11, recebendo o Santos, também pelo Brasileirão.