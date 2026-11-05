O Botafogo aproveitou o fator casa e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 4, no estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de um adversário que poupou seus titulares e mandou a campo uma equipe alternativa, o time carioca contou com a estrela de Edenilson para balançar a rede e com a segurança do goleiro Gabriel Batista para garantir um resultado fundamental na sua recuperação dentro da competição.

Vantagem construída cedo

A partida começou com o Atlético-MG tentando ditar o ritmo, mas foi o Botafogo quem mostrou eficiência. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vitinho encontrou um bom passe na área para Edenilson, que finalizou forte para abrir o placar e marcar pelo segundo jogo consecutivo. O gol animou os donos da casa, que quase ampliaram aos 29 minutos, quando Paulinho cobrou escanteio, a bola ficou viva e Tiquinho Soares encheu o pé, carimbando o travessão de Everson.

Na reta final da primeira etapa, o Galo intensificou as investidas e viu o goleiro Gabriel Batista brilhar. Aos 38 minutos, Alexsander finalizou colocado em boa posição e parou em grande defesa do camisa 1 botafoguense. No minuto seguinte, Dudu bateu com efeito, exigindo nova intervenção decisiva de Gabriel Batista, que salvou a equipe carioca e garantiu a vantagem antes do intervalo.

Pressão sem efetividade

No segundo tempo, o cenário de posse de bola se manteve favorável ao Atlético-MG, que terminou o jogo com 66% de controle e trocou mais de 500 passes, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo adversário. O Botafogo, apostando nos contra-ataques, teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos da etapa final. Kauan Toledo disparou em velocidade e serviu Matheus Martins na grande área; o atacante escolheu o canto, mas Everson fez a defesa e evitou o segundo gol.

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Nos minutos finais, o time mineiro tentou pressionar na bola aérea, abusando dos cruzamentos de Gustavo Scarpa, mas a zaga alvinegra, com cortes precisos de Ferraresi, suportou a pressão e assegurou os três pontos no Rio de Janeiro.

Situação na tabela e agenda

Com o resultado, o Botafogo, que tinha 39 pontos antes do jogo, chega a 42 e assume a 11ª colocação no Brasileirão. Já o Atlético-MG amarga mais um revés, estaciona nos 50 pontos e permanece no 7º lugar da tabela.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, 18, quando visita o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG tem compromisso no sábado, 7, contra o Grêmio, em casa, pela Copa do Brasil.

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