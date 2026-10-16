O Botafogo avalia internamente um projeto de reestruturação para ampliar a capacidade do Estádio Nilton Santos. Atualmente com lotação próxima de 45 mil torcedores, a praça esportiva localizada no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, poderá alcançar até 60 mil espectadores caso uma antiga proposta de remodelação seja efetivada.

Como funcionaria a retirada da pista de atletismo?

De acordo com declarações do dirigente Waldir Luiz, a intervenção central prevê a remoção definitiva da pista de atletismo. Com a alteração estrutural, os setores de arquibancada seriam estendidos em direção ao campo, aumentando a proximidade dos torcedores com o gramado e gerando maior pressão esportiva.

Essa reconfiguração permitiria a abertura de novos lugares no anel inferior, viabilizando o salto de capacidade máxima planejado para o estádio.

Quais são os entraves burocráticos para a obra?

Apesar da intenção de modernizar a praça esportiva sob a gestão da SAF em parceria com a cúpula social, o avanço da obra depende de alinhamentos legais e políticos com os órgãos públicos. Construído originalmente para os Jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio foi concebido como um complexo multiúso e vocacionado ao atletismo.

Por conta desse contexto, a viabilização de qualquer modificação estrutural profunda exige tratativas sobre alternativas e contrapartidas para a prática do atletismo na cidade, além das licenças urbanísticas necessárias.