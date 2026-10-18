A vitória de 1 a 0 do Botafogo sobre a Chapecoense, pela 31ª rodada do Brasileirão, foi a primeira de Tite à frente da equipe. O resultado foi muito comemorado pelo técnico, que também agradeceu o apoio da torcida.

“Talvez para alguns torcedores eu não seja o técnico ideal para o Botafogo. Assim para como alguns jogadores, a escalação pode não ser a ideal. Mas é o Botafogo. É algo que é maior do que isso. É algo que é de alma. Então, esse apoio do torcedor, a gente retribuiu um pouquinho, e queria retribuir mais ainda”, declarou o treinador, em entrevista coletiva pós-jogo.

O triunfo do Glorioso foi definido logo no início do jogo após cabeçada de Tiquinho Soares, elogiado por Tite.

“Todo o trabalho que o Tiquinho faz, o seu dia a dia, o carisma que ele tem, a empatia que ele traduz, o quanto ele atrai de energia legal para o grupo, independentemente de não iniciar jogando ou não. E toda a história marcante que tem dentro do Botafogo.”

Até o momento, os comendados de Tite ocupam a 11ª colocação, com 39 pontos. Eles voltam a campo no próximo domingo, 25, contra o Internacional, no Beira-Rio.