Em uma partida onde a eficiência falou mais alto, o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado, 28, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa finalizaram 22 vezes contra apenas 12 dos visitantes, mas esbarraram na falta de pontaria e nas intervenções do goleiro Ronaldo.
Com o resultado, o Esquadrão de Aço garantiu vaga na próxima Libertadores, enquanto o Glorioso vai para a última rodada ameaçado pelo rebaixamento.
Início letal e festival de chances perdidas
A rede balançou logo aos sete minutos de bola rolando. Rodrigo Nestor recebeu na direita, cortou para o meio e bateu chapado no ângulo direito de Gabriel Batista, abrindo o placar para o Bahia.
Atrás no marcador, o Botafogo ensaiou uma pressão e passou a rondar a área adversária, mas pecou repetidamente na definição. Aos 32, Danilo apareceu livre na pequena área após cruzamento de Alex Telles, mas mandou para fora.
Pouco depois, David Duarte salvou em cima da linha uma cabeçada do próprio Danilo, e Ronaldo apareceu bem para espalmar finalizações de Matheus Martins, que deixou o campo vaiado pela torcida alvinegra.
Empate de pênalti e castigo na reta final
Na volta do intervalo, a tônica se manteve com o Botafogo no ataque. A insistência carioca deu resultado aos 17 minutos do segundo tempo, quando Kauan Toledo, que havia acabado de entrar, foi derrubado por Kanu dentro da área. Alex Telles cobrou o pênalti no canto esquerdo, deslocou Ronaldo e deixou tudo igual.
O empate não interessava a nenhuma das equipes, o que deixou o confronto aberto. O técnico Rogério Ceni promoveu alterações no Bahia, colocando nomes como Éverton Ribeiro e Michel Araujo, e a equipe visitante voltou a assustar.
O golpe de misericórdia veio aos 40 minutos. Michel Araujo recebeu na entrada da área e bateu colocado no cantinho direito, garantindo a vitória baiana. O gol calou o Engenhão e gerou protestos da torcida contra o técnico Tite nos acréscimos, refletindo a frustração pelas inúmeras oportunidades desperdiçadas ao longo da noite.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o triunfo fora de casa, o Bahia segue na 6ª colocação, agora com 57 pontos, fortalecendo sua campanha na reta final. Já o Botafogo permanece no 14º lugar, com 43 pontos, e ainda corre risco de queda, dependendo de suas próprias forças na rodada derradeira para evitar o rebaixamento.
Na quarta, 2, pela última rodada do Brasileiro, o Botafogo visita o Santos, enquanto o Bahia recebe o Atlético-MG.