O Bahia venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado pelo domínio tricolor na primeira etapa, coroado com um gol de pênalti de Luciano Juba, e por um final dramático. Nos acréscimos do segundo tempo, o time paulista teve a chance do empate na marca da cal, mas Reinaldo isolou a cobrança. Com o resultado, a equipe baiana se recupera de duas derrotas seguidas na competição.
Pressão tricolor e vantagem no placar
Apoiado por sua torcida, o Bahia tomou a iniciativa e controlou a posse de bola, que chegou a 53% no total da partida. Logo aos 11 minutos, Marcos Victor balançou as redes, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o lance por impedimento. A pressão continuou e, aos 23, Jean Lucas cabeceou livre, mas parou na trave. A insistência deu resultado aos 34 minutos: após cruzamento, a bola tocou no braço de Reinaldo. O árbitro foi ao monitor, confirmou o pênalti e, aos 38, Luciano Juba deslocou o goleiro Walter para abrir o placar.
Trave, chances perdidas e alívio nos acréscimos
Na volta do intervalo, o Mirassol tentou adiantar suas linhas e assustou com finalizações de Edson e Bruno Santos. O Bahia, no entanto, seguiu perigoso. Aos seis minutos da etapa final, Jean Lucas arriscou e carimbou a trave novamente. Mais tarde, Kike Olivera saiu cara a cara com Walter, mas desperdiçou a oportunidade de ampliar. O placar magro manteve a tensão até o fim. Aos 49 minutos, após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Mirassol por toque no braço de Román Gómez. Reinaldo foi para a cobrança que poderia garantir o empate, mas bateu muito alto e mandou a bola para fora, selando a vitória dos donos da casa.
Situação na tabela e próximos jogos
Com a vitória, o Bahia chega aos 49 pontos e assume a 5ª colocação na tabela do Brasileirão. Já o Mirassol permanece com 33 pontos, ocupando o 15º lugar. As duas equipes voltam a campo na próxima semana. Na sexta-feira, 16/10, o Mirassol recebe o Internacional. No domingo, 18/10, o Bahia joga novamente em casa, desta vez contra o Flamengo.