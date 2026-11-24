O Botafogo empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta segunda-feira, dia 23, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite tratou o empate em casa como “amargo”, principalmente pela pressão nos próximos dois jogos finais.

O resultado manteve a equipe carioca na 14ª colocação, com 43 pontos, ainda em alerta contra a zona de rebaixamento. Pedro Lima abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, enquanto Tiquinho Soares igualou para os mandantes na etapa complementar.

Empate amargo e mudança tática de Tite

O técnico Tite tratou o empate como um resultado amargo por conta da postura no segundo tempo. Para o treinador, o alvinegro conseguiu imprimir pressão e volume de jogo. “Amargo para todos nós. Tivemos primeiros 15 minutos bem, o São Paulo equilibrou, melhorou e terminou melhor, especialmente depois do gol, até nós assimilarmos. O segundo tempo foi nosso, criando possibilidades, colocando volume, com possibilidade real de fazer a virada, o que não se concretizou”, disse.

Tite ainda destacou a melhora no segundo tempo. Durante o intervalo, a comissão técnica abriu mão de um zagueiro para promover a entrada do volante Danilo, reforçando a ocupação no meio de campo e facilitando a pressão ofensiva sobre o adversário.

Cobrança por solidez e análise sobre desmotivação

Na entrevista pós-jogo, o comandante alvinegro cobrou padrão de jogo consistente para os dois últimos compromissos da competição, principalmente pela preocupação da torcida com viradas no placar e a dificuldade de se manter com o placar favorável por muito tempo.

“O dado de viradas de resultado é estatisticamente de todo o campeonato. Normalmente, quem sai na frente joga com o emocional, ainda mais nesse momento. O que estamos buscando é o equilíbrio da equipe. Mudamos o sistema do primeiro para o segundo tempo e a equipe cresceu, com menos um defensor e mais um articulador no meio. Temos o retorno do Danilo, que é importante. É um jogador de Seleção. É a busca por um equilíbrio maior”, analisou.

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Tite também negou que o elenco do Botafogo esteja desmobilizado e que os jogadores têm dimensão da responsabilidade dos dois jogos finais. A solução apontada pelo treinador é seguir o trabalho sem rebater as críticas.

“Não estamos desmobilizados. A responsabilidade é muito grande e temos dimensão exata. Todos nós. Posso colocar outros fatores que merecem crítica, desmobilização não. Tem um envolvimento total e pleno em busca de trabalho e resultados. Isso eu asseguro. Não dá para querer rebater crítica. É absorver e trabalhar. Produzir e reverter em resultado. Fora isso não tem. Sobre vaias, é da minha atividade. Eu não gosto, mas sei que tem essa característica e exposição. Eu respeito”, completou.

Com o ponto conquistado em casa, o time agora direciona suas atenções para as rodadas decisivas com o objetivo de assegurar de forma matemática a permanência na primeira divisão nacional. O alvinegro enfrenta o Bahia em casa e termina a competição fora de casa diante do Santos.