O Botafogo viu seu risco de rebaixamento no Brasileirão mais do que dobrar após perder por 2 a 1 para o Bahia neste sábado, 28, e agora tem 8,4% de probabilidade de queda, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) destacados pelo UOL.
Ocupando a 14ª colocação antes do complemento da 37ª rodada — antes do tropeço, o índice era de 4,1% —, o Alvinegro encerra sua campanha contra o Santos na quarta-feira, 2.
Luta contra o rebaixamento
Mesmo com o revés, a equipe carioca aparece apenas como o quinto time mais ameaçado na briga contra as duas vagas restantes na zona de rebaixamento — Chapecoense e Remo já têm a queda confirmada.
Além disso, os quatro concorrentes diretos ainda entram em campo neste domingo, 29, todos às 18h30 (horário de Brasília):
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Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena (São Paulo);
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Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio (Porto Alegre);
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Mirassol x Athletico-PR – José Maria de Campos Maia (Mirassol).
Probabilidades de queda dos clubes ameaçados
Todos os times envolvidos na disputa encerram a participação na Série A de forma simultânea na quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília):
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Internacional – 94,2%: Lanterna entre os ainda ameaçados com 38 pontos, enfrenta o Cruzeiro na última rodada;
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Mirassol – 41,9%: Decide o futuro em confronto direto diante do Grêmio, em Porto Alegre;
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Grêmio – 31,1%: Com a mesma pontuação do Mirassol, recebe justamente o rival paulista na rodada final;
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Corinthians – 24,4%: Viaja a Belém para encarar o já rebaixado Remo no encerramento do campeonato;
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Botafogo – 8,4%: Em situação mais confortável que os concorrentes, fecha sua campanha diante do Santos.