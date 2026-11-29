O Botafogo viu seu risco de rebaixamento no Brasileirão mais do que dobrar após perder por 2 a 1 para o Bahia neste sábado, 28, e agora tem 8,4% de probabilidade de queda, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) destacados pelo UOL.

Ocupando a 14ª colocação antes do complemento da 37ª rodada — antes do tropeço, o índice era de 4,1% —, o Alvinegro encerra sua campanha contra o Santos na quarta-feira, 2.

Luta contra o rebaixamento

Mesmo com o revés, a equipe carioca aparece apenas como o quinto time mais ameaçado na briga contra as duas vagas restantes na zona de rebaixamento — Chapecoense e Remo já têm a queda confirmada.

Além disso, os quatro concorrentes diretos ainda entram em campo neste domingo, 29, todos às 18h30 (horário de Brasília):

Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena (São Paulo);

Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio (Porto Alegre);

Mirassol x Athletico-PR – José Maria de Campos Maia (Mirassol).

Probabilidades de queda dos clubes ameaçados

Todos os times envolvidos na disputa encerram a participação na Série A de forma simultânea na quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília):

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