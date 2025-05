11ª rodada tem confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro; confira agenda, horários e canais de transmissão

Cruzeiro e Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão - Gustavo Aleixo/Cruzeiro e Cesar Greco/Palmeiras

A 11ª rodada pode ser uma das mais importantes do Campeonato Brasileiro. Isso porque Cruzeiro x Palmeiras duelam em confronto direto valendo a liderança. De olho também no topo da tabela, Flamengo encara o Fortaleza e o Bragantino visita o Vasco. A rodada também tem duelos pela parte de baixo, com o Santos recebendo o Botafogo.

Publicidade

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O Palmeiras é líder do campeonato com 22 pontos, seguido por Flamengo (21), Cruzeiro (20) e Bragantino (20). O Fluminense (17) corre por fora e tenta alcançar o pelotão de cima, assim como Ceará e Bahia (15).

Na parte de trás, o Sport é lanterna com apenas três pontos. Na frente, está Juventude (8), Santos (8) e Vitória (9) formando a zona de rebaixamento. Na berlinda, com 10 pontos cada, Fortaleza e Vasco tentam evitar o pior cenário.

Publicidade

Datas, horários e onde assistir aos jogos da 11ª rodada do Brasileirão:

Sábado, 31 de maio

Bahia x São Paulo (18h30) – Premiere

Vasco x Bragantino (21h) – SporTV e Premiere

Domingo, 01 de junho

Mirassol x Sport (11h) – Premiere

Juventude x Grêmio (16h) – Globo, Premiere

Santos x Botafogo (16h) – Globo, Premiere

Ceará x Atlético-MG (18h30) – Prime Video, Premiere

Corinthians x Vitória (18h30) – Record

Flamengo x Fortaleza (18h30) – Premiere

Cruzeiro x Palmeiras (19h30) – Prime Video

Inter x Fluminense (20h30) – SporTV, Premiere

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.