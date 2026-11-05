A intensidade dentro de campo e a busca por títulos fazem parte dos planos de Lucas Barbosa no Red Bull Bragantino. Em entrevista exclusiva à PLACAR, o atacante destacou a identidade competitiva da equipe e demonstrou confiança no trabalho desenvolvido pelo clube. Para ele, as boas campanhas e as chegadas às decisões precisam se transformar em conquistas.

“Eu acho que em questão de competir, intensidade é a nossa identidade. A intensidade de competir é o máximo. Chegar às finais e às vezes não ganhar, eu acho que isso é questão de tempo. O trabalho tem sido muito bem feito. E com questão de tempo a gente vai começar a ganhar títulos e dar orgulho para a nossa torcida”, afirmou.

O atacante de 25 anos, revelado no Santos e com passagens por Coritiba e Juventude, também ressaltou os fatores que pesaram na escolha pelo Massa Bruta. Além do perfil jovem do elenco, Lucas Barbosa apontou a estrutura oferecida pelo clube como um diferencial importante para seu desenvolvimento profissional.

“O Red Bull Bragantino é conhecido por ter um time bem jovem. Acho que foi o que me atraiu para cá. A estrutura nem se fala. É uma das melhores estruturas do Brasil. E tem tudo para o atleta se desenvolver e crescer na carreira. E foi isso que me trouxe para cá”, explicou.

Além do planejamento a longo prazo, o jogador mantém o foco nos objetivos imediatos. Nesta temporada, a principal meta do Red Bull Bragantino é garantir uma vaga na Libertadores. Lucas Barbosa, portanto, reforçou que o elenco precisa concentrar suas atenções na campanha atual antes de projetar os próximos desafios.

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“Nosso objetivo é disputar a Libertadores. E o ano que vem vamos deixar cada dia o seu mal. Então vamos pensar nesse ano. Nesse ano a gente tem nosso objetivo claro que é chegar na Libertadores. E vamos em busca disso”, concluiu. A equipe ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 47 pontos em 34 rodadas.