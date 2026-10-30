Roberto Firmino segue brilhando no futebol do Catar. Nesta sexta-feira, 30, o brasileiro marcou o gol que fechou a vitória do Al Sadd por 4 a 1 sobre o Al Shamal.

O resultado levou a equipe à liderança do campeonato, com 18 pontos em oito rodadas. O camisa 9 chegou a sete gols na competição, além de quatro assistências, e segue na disputa pela artilharia da Liga em sua segunda temporada pelo clube.

O Al Sadd, atual campeão catari, abriu o placar logo aos oito minutos, com outro brasileiro: Giovani. Ainda na primeira etapa, Mahrez, ex-rival de Firmino na Premier League, deixou tudo igual.

No segundo tempo, Claudinho marcou duas vezes para colocar os donos da casa em vantagem por 3 a 1. Aos 35 minutos, Firmino recebeu passe de Akram Afif dentro da área e desviou de coxa para fechar o placar.

“É aquele velho ditado: feio é não fazer gol. O Afif é um grande craque que todo atacante sonha em ter no time. Quando vi o espaço, já sabia que ele ia dar o passe. Fico feliz por mais uma vitória e pela posição que conquistamos na tabela. Vamos continuar batalhando para assegurar o nosso lugar e, no final da temporada, atingir nossos objetivos”, comemorou Firmino.

O Al Sadd volta a campo na próxima segunda-feira, 2 de novembro, novamente em casa, para enfrentar o Al Ahli, ex-clube de Firmino, pela Liga dos Campeões da Ásia. A partida marcará o reencontro do brasileiro com a equipe saudita, atual campeã do torneio. Depois, no domingo, 8 de novembro, os líderes do Campeonato Catari terão pela frente o Al Rayyan, atual segundo colocado.