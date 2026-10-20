O ex-treinador do Manchester United, Erik ten Hag, fez duras críticas ao comportamento de Cristiano Ronaldo, durante a sua segunda passagem na Inglaterra. Em entrevista ao The Athletic, o técnico detalhou o a sua relação com o craque e afirmou que ficou decepcionado com certas atitudes.

“Ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque planejamos com ele. Voei para Portugal para falar com ele sobre o que eu estava almejando antes de vir para o United. Obviamente, ele é um dos melhores da história do futebol. Eu o respeitava muito. Mas naquela época, como treinador, tive que tomar uma decisão racional e manter os jogadores que admiro”, afirmou o técnico holandês.

TenHag também criticou uma “falta de preparo” do atacante português, além de afirmar que o jogador não trabalhava para o time e CR7 “não corria”.

“Eu o confrontei, disse ‘Ronnie, todos querem trabalhar para te colocar na posição certa, mas se você não consegue se colocar na área, não vai marcar’. E ele não era capaz de fazer isso. É errado me dizer que eu esperava que ele pressionasse, que ele estava exausto. Mas ele não conseguia. Não corria nem com a posse, nem sem ela. E a razão era que ele não se preparava. Todo time tem de trabalhar para abrigar o craque, mas o craque tem de trabalhar para o time. Ele ficava dizendo aos jogadores que poupassem as pernas nos treinos. Eu entendo se você estiver na melhor forma, aí você se poupa. Mas antes você precisa chegar ao nível físico certo”, disse.

O desgaste entre as partes culminou na rescisão contratual de Cristiano Ronaldo no final de 2022. Ten Hag enfatizou que a gestão do grupo exigiu decisões técnicas firmes para priorizar a coletividade e a estrutura tática do time britânico.

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Críticas a Fred e Rashford

Além das falas sobre Cristiano Ronaldo, Ten Hag abriu o jogo sobre suas desavenças com outros atletas do Manchester United. O meio-campista Fred, hoje no Atlético-MG, foi um deles. O jogador do Galo já havia revelado problemas com o treinador, em entrevista ao Charla Podcast.

“Não estou bravo com Fred. Você briga com seus jogadores quando eles mostram padrões ineficientes e despreparados. Mas é sempre com respeito. Você quer dar um empurrão, tirar o melhor deles”, comentou o técnico.

Marcos Rashford, jogador formado nas categorias de base do clube, teve a sua mentalidade criticada pelo holandês: “(Quando não apoiam as decisões) continuam a cultura tóxica. Dão poder aos jogadores. Rashford é um jogador incrível, se a mentalidade for a correta. Sempre mostrei confiança nele, mas quando você mostra certos padrões, às vezes você precisa corrigir”.