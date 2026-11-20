O Al-Ahli venceu o Al-Nassr de virada por 3 a 1 nesta sexta-feira, 20, no Alinma Stadium, em Jeddah, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto encerrou a sequência de seis vitórias seguidas por todas as competições da equipe liderada por Cristiano Ronaldo, que marcou e está a 14 gols de chegar ao milésimo, mas também perdeu um pênalti.

O time visitante começou pressionando e abriu o placar aos 14 minutos. Ronaldo aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou firme no canto esquerdo. Aos 18, o atacante português teve a oportunidade de ampliar a vantagem em cobrança de pênalti, mas acertou a trave. A reação dos mandantes ocorreu nos acréscimos da etapa inicial, quando o brasileiro Galeno acertou uma finalização no ângulo do goleiro Bento.

Na volta do intervalo, os mandantes mantiveram o ritmo ofensivo e chegaram à virada aos 26 minutos do segundo tempo, em pênalti cobrado por Ivan Toney. Aos 30, após cruzamento em escanteio e desvio de cabeça, o também brasileiro Roger Ibañez completou para as redes, fechando o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Al-Ahli, em quarto lugar, encostou no Al-Nassr, em terceiro, mas ainda está a quatro pontos de distância. Com 28 pontos, o time de Cristiano Ronaldo está a dois do líder Al-Hilal, que disputou uma partida a menos.