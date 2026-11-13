Chamado pela primeira vez para defender a seleção portuguesa principal, o lateral-esquerdo Flávio Nazinho conversou com a imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras. O jogador do Monaco falou sobre a sua integração ao elenco, o início do trabalho sob o comando de Jorge Jesus e ausência de Cristiano Ronaldo.

Aos 23 anos, o atleta destacou a importância de alcançar o grupo principal da equipe nacional e valorizou o momento positivo vivido na carreira profissional.

“Estou a viver bem este momento, muito feliz. Todos os atletas querem estar aqui e eu não sou diferente dos demais”, afirmou.

Durante a entrevista, o jovem defensor comentou a respeito da transição no elenco e lamentou não ter a chance de conviver no vestiário com Cristiano Ronaldo.

“Acho que é uma pena não coincidir com o Cristiano, óbvio que queria conhecê-lo e partilhar esta experiência com ele. Infelizmente não é possível e temos de seguir em frente”, completou.