O meia-atacante Ângelo, ex-Santos, vive boa fase no Al-Nassr, da Árabia Saudita, com sete gols e quatro assistências em 15 partidas. Em entrevista ao Saudi Pró League, canal oficial da competição, o jogador fez um balanço desse início de temporada e deu detalhes sobre a sua relação com Cristiano Ronaldo.

“Acho que é o meu melhor começo de temporada, estou muito feliz. Fruto de muito trabalho vindo também com o Jorge Jesus. Sigo trabalhando com muita humildade e vontade porque tem muita coisa para acontecer. Tínhamos essa pressão de sermos campeões e conseguimos. O título do ano passado, com certeza, nos deu mais confiança para que a gente jogue mais leve, mas sempre com muita responsabilidade para defender a camisa do Al Nassr. O grupo tem muito potencial e seguiremos fazendo o melhor para buscar mais títulos.”, afirmou o atacante de 21 anos.

No Al-Nassr desde 2024, o brasileiro convive diariamente com Cristiano Ronaldo. Conhecido pela exigência e liderança nos vestiários onde passou, o brasileiro falou sobre a relação do elenco com CR7.

“O Cristiano é espetacular, fora de série não somente como jogador, mas também como pessoa. No dia a dia, sempre me ajudando, na primeira semana que cheguei no Al Nassr, ele me deu total confiança para conversar com ele, tirar dúvidas do que fosse. Eu falei para ele que tinha muitos sonhos, muitas metas; e ele disse que se pudesse ajudar com conselhos, seja no profissional ou pessoal. E desde então tem feito isso. Ele me dá muito confiança no dia a dia. Ele é assim com todos os atletas, meio que um paizão.”, explicou o atleta.

Mesmo jovem, o jogador fez um movimento surpreendente ao se transferir para o futebol saudita. Ângelo explicou a sua escolha, defendendo o nível da liga local e a importância do país em sua vida.

“O nível do futebol Saudita tem crescido muito. A gente começa no futebol e tem aquela mentalidade de fazer história do clube brasileiro, depois ir para a Europa, jogar em grandes clubes, grandes competições, como a Champions League e quando você acaba mudando a rota, vindo para a Arábia, você não imagina que a liga é tão qualificada como a que é aqui. Então, me surpreendeu muito. E tem jogadores como o Cris, Coman, Mané, João, Iñigo e eles elevam muito o nível. Ano após ano, as competições vão ficando mais fortes e os times vão se reforçando também, trazendo grandes jogadores, que são referências, mudam o ambiente e fazem o potencial dos jovens jogadores evoluir também. Aqui, eu ganhei meu primeiro título como profissional. O futebol saudita e o Al-Nassr têm um lugar especial no meu coração porque transformaram a minha vida”, finalizou.

O Al Nassr volta a campo nessa terça-feira (24 de novembro) pela Liga dos Campeões da AFC para enfrentar o Al Sadd, no Alawwl Park, pela quinta rodada da fase de grupos.