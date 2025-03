Onde assistir Al-Nassr x Esteghlal

O Al-Nassr, equipe de destaque no futebol asiático, enfrenta o Esteghlal FC do Irã nas oitavas de final da Champions League Asiática 2024/2025. O confronto, marcado para o dia 3 de março de 2025, ocorre no Azadi Stadium, em Teerã, e promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. A partida será transmitida pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney, às 13h, horário de Brasília.

Publicidade

Uma das principais questões que cercam o jogo é a possível ausência de Cristiano Ronaldo. O astro português é dúvida devido a preocupações com sua segurança, após um incidente ocorrido em 2023, quando torcedores tentaram invadir o hotel do Al-Nassr em Teerã. O clube solicitou que o jogo fosse realizado em campo neutro, mas o pedido não foi atendido.

Atualmente no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo estreou como profissional em 2002 – Fayez Nureldine/AFP

Qual é a situação atual do Al-Nassr?

O Al-Nassr não vive seu melhor momento na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu apenas duas vezes, o que gera pressão sobre o time e seu técnico. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição no Campeonato Saudita, com 47 pontos em 23 jogos, estando atrás do Al-Ittihad e do Al-Hilal. A Champions League Asiática surge como uma oportunidade crucial para o Al-Nassr conquistar um título nesta temporada.

Publicidade

Desempenho recente e próximos desafios

Nos últimos confrontos, o Al-Nassr enfrentou desafios significativos. Recentemente, perdeu para o Al-Orobah por 2 a 1 no Campeonato Saudita, mas conseguiu uma vitória contra o Al Wehda por 2 a 0. O time também empatou com o Persepolis na Champions League Asiática, mostrando a volatilidade de seu desempenho.

O calendário do Al-Nassr é apertado, com jogos importantes pela frente. Após o confronto com o Esteghlal, a equipe enfrentará o Al-Shabab e terá o segundo jogo contra o Esteghlal em casa. Além disso, um clássico contra o Al-Hilal está marcado para abril, o que pode ser decisivo para as ambições do clube no campeonato nacional.

Quais são as expectativas para o confronto contra o Esteghlal?

O jogo contra o Esteghlal é visto como um teste crucial para o Al-Nassr. A equipe iraniana é conhecida por sua força em casa e por ter uma torcida apaixonada. O Al-Nassr precisa de um bom resultado fora de casa para ter vantagem no jogo de volta, que será realizado em seu estádio. A presença de Cristiano Ronaldo, caso confirmada, pode ser um fator decisivo para o desempenho do time.

Publicidade

Além das questões de segurança, a equipe precisa se concentrar em superar as dificuldades recentes e mostrar seu potencial em campo. A Champions League Asiática é uma competição de prestígio, e avançar para as quartas de final seria um marco importante para o Al-Nassr nesta temporada.

Conclusão

O confronto entre Al-Nassr e Esteghlal promete ser um dos destaques da Champions League Asiática. Com a incerteza sobre a participação de Cristiano Ronaldo e a necessidade de um bom resultado, o Al-Nassr enfrenta um desafio significativo. A equipe precisa superar as adversidades e focar em seu desempenho para avançar na competição e manter vivas suas esperanças de título nesta temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.