Cristiano Ronaldo cutuca liga francesa: ‘só tem o PSG’

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português Cristiano Ronaldo subiu o tom para defender o Campeonato Saudita e não poupou críticas à Ligue 1, a elite do futebol francês. De acordo com ele, a liga francesa é marcada pela dominância do Paris Saint-Germain, colocando os demais clubes em segundo plano.

Publicidade

Em uma entrevista no Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Ronaldo destacou o poderio solitário do PSG.

“Na França só tem o PSG. O resto está acabado. Eu não ligo para o que eles falam. A França só tem o PSG. Os outros competem, ok, mas o PSG é o mais forte. Ninguém compete com eles. Eles têm melhores jogadores, mais dinheiro. Isso não é mentira. Não entendo a surpresa das pessoas”, afirmou.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que Cristiano Ronaldo prefere o Sauditão?

Ronaldo pontuou que o Campeonato Saudita oferece uma experiência exclusiva, especialmente por suas condições desafiadoras, como as altas temperaturas que chegam a 39 ou 40 graus. Ele afirmou ainda que muitos críticos não compreendem essa realidade até vivenciarem a experiência pessoalmente, destacando a peculiaridade do futebol no país.

Desde que se juntou ao Al-Nassr, em dezembro de 2022, CR7 tem atraído atenção mundial para o futebol saudita. A chegada de outras estrelas, como Neymar e Benzema, demonstra que o mercado está se tornando um novo foco no futebol mundial, influenciado em parte pela escolha de Ronaldo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O desempenho de CR7 no Al-Nassr

O Al-Nassr se encontra na quarta posição do Campeonato Saudita nesta temporada, somando 25 pontos em 13 jogos. O impacto de Ronaldo, dentro e fora de campo, tem realçado o prestígio da liga. Espera-se que o crescente interesse continue atraindo jogadores renomados para a Arábia Saudita.

Publicidade

A presença de Ronaldo vai além dos jogos, atraindo torcedores e mídias internacionais para uma liga que anteriormente não tinha tanta visibilidade, transformando o Campeonato Saudita em um dos mercados emergentes mais atraentes do futebol global.

Nesta temporada, ele tem 16 gols e três assistências em 19 partidas disputadas. Na anterior foram 50 gols em 51 jogos.

Futuro do craque

O próximo confronto do Al-Nassr é em janeiro contra o Al-Okhdood, e há expectativas de que o time mantenha um desempenho competitivo. Ronaldo continua focado em elevar sua equipe ao sucesso, justificando sua escolha de atuar no Campeonato Saudita, que ele acredita oferecer mais desafios do que se percebe externamente.

A aliança entre grandes estrelas e clubes sauditas pode redefinir o cenário do futebol no Oriente Médio. Esta movimentação faz parte de uma estratégia para consolidar a presença saudita no futebol, provando ser um destino atraente tanto financeiramente quanto desportivamente.