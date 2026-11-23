O Al Sadd chega a Riyadh com desfalques para enfrentar o Al Nassr, nesta terça-feira, 24, às 15h15 (de Brasília), pela Champions Asiática. Sem o atacante Roberto Firmino, que sente uma lesão muscular na coxa, e sem o meia-atacante Claudinho, que trata dores no joelho na Alemanha, o time de Razvan Lucescu terá de buscar um resultado fora de casa com um elenco reduzido.

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, soma 6 pontos e busca a terceira vitória seguida na competição para permanecer dentro da zona de classificação. Por outro lado, o Al Sadd está na parte de baixo da tabela, com 2 pontos. Para a equipe catari, a partida é crucial pensando em avançar à próxima fase.

Do lado do Al Sadd, a referência brasileira disponível é o lateral-esquerdo Paulo Otavio. Aos 32 anos, foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Qatar Stars League nas últimas três edições e é tricampeão nacional com o clube.

“Sabemos da dificuldade de enfrentar uma equipe como o Al Nassr, ainda mais jogando fora de casa e diante de jogadores de tanta qualidade. Temos consciência da importância desse resultado para a nossa sequência na competição e precisamos entrar concentrados, com personalidade e unidos para fazer um grande jogo. Mesmo com desfalques, temos um grupo qualificado e vamos lutar até o fim para buscar um resultado positivo”, afirmou o defensor.