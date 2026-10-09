O ex-atacante argentino Carlos Tévez revelou que trabalha na organização de sua partida de despedida oficial dos gramados. Com previsão para acontecer no dia 20 de dezembro de 2026, na Bombonera, em Buenos Aires, o evento pretende juntar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na mesma equipe. A informação é do portal Infobae.

Segundo a apuração, a festividade já recebeu aprovação de Juan Román Riquelme, atual mandatário do clube argentino. Agora, Tévez mira o objetivo de ter Cristiano e Messi no mesmo time. O plano visa colocar frente a frente ou lado a lado atletas consagrados que dividiram vestiário com o atacante durante suas passagens vitoriosas por clubes da Europa e da América do Sul.

Quais jogadores históricos foram convidados?

Ao detalhar a lista de convidados para o amistoso comemorativo, o ex-jogador mencionou companheiros de destaque internacional com quem atuou em equipes como Juventus, Manchester United e Manchester City.

Os goleiros Gianluigi Buffon e Edwin Van der Sar estão na lista. Na zaga, nomes como Ferdinand, Vidic, Chiellini e Bonucci também integram a “escalação” do jogo de despedida de Tévez. No meio-campo, Andrea Pirlo, Scholes e Riquelme não ficaram de fora.