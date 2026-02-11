Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida de volta está marcada para o dia 4 de março, em Anoeta, para decidir o finalista.

As equipes do País Basco, assim, voltam a fazer um grande duelo pela competição quase cinco anos depois de terem decidido o título de 2019/20, conquistado por La Real.

O clássico da região pode não ser tão conhecido mundialmente como os da Catalunha ou da capital, nem tão intenso como o andaluz (Sevilla x Betis), mas é um dos mais simbólicos do futebol espanhol. Por uma questão geopolítica basca, o jogo conta com uma história centenária e até língua própria, o euskera, idioma isolado cujas origens são desconhecidas e pesquisadas até hoje.

História de Athletic x Real Sociedad

A origem do clássico está ligada ao País Basco, região localizada no norte da Espanha e no sul da França, com mais de 3 milhões de habitantes e cultura particular. A consolidação dos clubes está ligada ao fortalecimento das cidades: enquanto Bilbao se firmou como polo industrial e portuário, San Sebastián foi centro turístico frequentado pela elite espanhola.

Com o avanço do nacionalismo basco ao longo do século XX, e especialmente durante a repressão imposta pela ditadura franquista (1939–1975), o futebol se tornou espaço de afirmação identitária. Athletic e Real, ainda que com diferenças institucionais, foram veículos simbólicos dessa identidade regional.

Assim, Los Rojiblancos consolidaram postura mais rígida, historicamente baseada na utilização de jogadores formados no território basco, enquanto a Real teve postura mais flexível ao longo do tempo. A distinção, assim, produziu discordâncias, mas não necessariamente antagonismo ideológico direto.