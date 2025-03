Barcelona lidera: Veja o ranking de campeões da Copa do Rei

A Copa do Rei é uma das competições mais tradicionais do futebol espanhol, realizada desde 1903. O Futbol Club Barcelona destaca-se como o maior campeão do torneio, com 31 títulos conquistados. O clube catalão ergueu o troféu pela última vez na temporada 2020-2021.

Vinicius Júnior participou de dois gols na virada do Real Madrid

Quais outros clubes se destacam na Copa do Rei?

Além do Barcelona, outros clubes possuem um histórico significativo na Copa do Rei:

Athletic Bilbao : 24 títulos, com a conquista mais recente na temporada 2023-2024.

: 24 títulos, com a conquista mais recente na temporada 2023-2024. Real Madrid : 20 títulos, sendo o último obtido na temporada 2022-2023.

: 20 títulos, sendo o último obtido na temporada 2022-2023. Atlético de Madrid : 10 títulos, com a última vitória na temporada 2012-2013.

: 10 títulos, com a última vitória na temporada 2012-2013. Valencia: 8 títulos, tendo vencido pela última vez na temporada 2018-2019.

Quais são os campeões da Copa do Rei e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos uma lista dos clubes que já conquistaram a Copa do Rei e o número de títulos de cada um:

Barcelona: 31 títulos

Athletic Bilbao: 24 títulos

Real Madrid: 20 títulos

Atlético de Madrid: 10 títulos

Valencia: 8 títulos

Real Zaragoza : 6 títulos

: 6 títulos Sevilla : 5 títulos

: 5 títulos Espanyol : 4 títulos

: 4 títulos Real Betis : 3 títulos

: 3 títulos Real Unión : 3 títulos

: 3 títulos Real Sociedad : 2 títulos

: 2 títulos Deportivo La Coruña : 2 títulos

: 2 títulos Arenas Club : 1 título

: 1 título Mallorca : 1 título

: 1 título Club Ciclista : 1 título

: 1 título Racing de Irún : 1 título

: 1 título Levante: 1 título

Esses dados refletem a dominância de clubes como Barcelona e Athletic Bilbao na competição, somando juntos 55 títulos.

Qual é o formato atual da Copa do Rei?

A Copa do Rei reúne 126 equipes de diferentes divisões do futebol espanhol. A competição é estruturada em oito fases, com partidas únicas até as semifinais, que são disputadas em jogos de ida e volta. Os quatro classificados para a Supercopa da Espanha entram diretamente na terceira fase. A final é disputada em jogo único, em local previamente determinado pela Federação Espanhola.

Quem são os maiores artilheiros da Copa do Rei?

A competição também é marcada por grandes artilheiros ao longo de sua história. Os principais goleadores são:

Telmo Zarra : 81 gols

: 81 gols José Samitier : 69 gols

: 69 gols Guillermo Gorostiza : 64 gols

: 64 gols Quini : 55 gols

: 55 gols Mundo : 53 gols

: 53 gols Lionel Messi : 53 gols

: 53 gols Ferenc Puskás : 49 gols

: 49 gols Ladislao Kubala : 49 gols

: 49 gols Santillana : 48 gols

: 48 gols César Rodríguez: 47 gols

Esses artilheiros deixaram uma marca significativa na história da Copa do Rei, contribuindo para a emoção e competitividade do torneio.

Fontes:

