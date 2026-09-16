O Barcelona confirmou sua fase espetacular na tarde desta quarta-feira, 16, ao aplicar uma goleada impiedosa de 7 a 2 sobre o Racing Santander. Atuando no Spotify Camp Nou, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, a equipe comandada por Hansi Flick não tomou conhecimento do adversário.

Com o resultado, os catalães mantêm o aproveitamento de 100% na competição, somando seis vitórias em seis jogos, e seguem isolados na liderança.

Golaços e resposta imediata

O domínio mandante ficou evidente desde o apito inicial. Aos 8 minutos, João Cancelo abriu o placar com um chute espetacular de fora da área, acertando o ângulo do goleiro Agirrezabala.

A pressão continuou e, aos 26, Raphinha ampliou em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo. O Racing Santander chegou a dar um susto aos 31 minutos, quando Gueye diminuiu após boa jogada de Aarón Martín e Villalibre. No entanto, a esperança visitante durou pouco.

Apenas quatro minutos após sofrer o gol, o Barcelona voltou a castigar. Cancelo, em mais uma finalização de longa distância, marcou o terceiro. Antes do intervalo, aos 41, Dani Olmo deixou Raphinha na cara do gol para transformar o placar em goleada. O prejuízo do Racing só não foi maior na primeira etapa porque Agirrezabala defendeu um pênalti cobrado por Lamine Yamal nos acréscimos.

Falha bizarra e chuva de gols

Na volta para o segundo tempo, o técnico Hansi Flick promoveu a entrada do goleiro Szczesny no lugar de Joan García. Aos 19 minutos, o arqueiro polonês cometeu uma lambança na pequena área, perdeu a bola ao tentar driblar e permitiu que Zabiri empurrasse para o gol vazio, marcando o segundo do Racing. Assim como na primeira etapa, a resposta do Barça foi letal e imediata.

Dois minutos após a falha, Adeyemi foi derrubado na área. Raphinha assumiu a cobrança, deslocou o goleiro e anotou seu terceiro gol no jogo, o quinto do Barcelona. Com o adversário entregue, os donos da casa transformaram a vitória em um verdadeiro massacre.

Aos 35 minutos, Gabriel Jesus, que havia saído do banco de reservas, recebeu com liberdade e chapou no ângulo. Já nos acréscimos, Adeyemi puxou um contra-ataque fulminante e rolou para Lamine Yamal redimir-se do pênalti perdido e fechar a conta em 7 a 2.