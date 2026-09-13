O Barcelona manteve seu aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol 2026/27 ao derrotar o Levante por 4 a 2 na manhã deste domingo, 13, no estádio Ciutat de València. Em partida válida pela quinta rodada, a equipe catalã construiu uma vantagem confortável, sofreu um apagão na reta final que quase custou o resultado, mas conseguiu confirmar o triunfo nos acréscimos para seguir invicta no torneio.
Início avassalador e controle absoluto
A diferença técnica entre as equipes ficou evidente logo nos primeiros minutos. Pressionando a saída de bola, o Barcelona abriu o placar aos quatro minutos, quando Raphinha encontrou Xavi Espart na meia-lua. O jovem finalizou de pé direito para marcar o primeiro gol como profissional.
Sem diminuir o ritmo, os visitantes ampliaram aos 18 minutos: após lançamento de Fermín, Raphinha driblou o goleiro e rolou para Lamine Yamal, que chegou batendo de canhota para fazer 2 a 0. Com 78% de posse de bola, o Barça foi para o intervalo sem ser seriamente ameaçado.
Tranquilidade que virou pesadelo
O roteiro parecia definido logo no primeiro minuto da etapa final. Yamal foi derrubado por Mandi na área, assumiu a cobrança do pênalti e colocou a bola na gaveta de Mathew Ryan, anotando o terceiro gol catalão.
Com a ampla vantagem, o Barcelona diminuiu o ritmo, começou a rodar o elenco e permitiu que o Levante crescesse. Aos 15 minutos, Christensen precisou salvar um chute de Iván Romero em cima da linha, dando o primeiro aviso de que os donos da casa ainda estavam vivos.
Susto, reação e o alívio nos acréscimos
A esperança do Levante se transformou em realidade a partir dos 33 minutos. Xavi Espart, que havia aberto o placar, falhou gravemente em um recuo de bola. Iván Romero aproveitou o presente, driblou o goleiro Joan García e descontou.
O gol incendiou o Ciutat de València, e a pressão aumentou. Aos 42 minutos, Roger Brugué fez grande jogada pela esquerda, parou em defesa de García na primeira tentativa, mas conferiu o rebote para fazer 3 a 2, deixando o Barcelona nas cordas.
Quando o empate parecia uma ameaça real e o time visitante apelava para chutões para se defender, o talento individual decidiu a partida. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Karim Adeyemi desmontou a defesa pela esquerda, invadiu a área e finalizou com categoria na saída do goleiro, decretando o 4 a 2 final.
Com o resultado, o Barcelona chega aos 15 pontos e segue com 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Levante, aplaudido por sua torcida pela bravura, permanece na parte intermediária da tabela.