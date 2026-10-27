A Roma venceu o Cagliari por 4 a 2 nesta terça-feira, 27, no Estádio Olímpico, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano de 2026/27.

Em um confronto com 39 finalizações no total, os visitantes saíram na frente, mas os donos da casa buscaram a virada ainda na etapa inicial. Na reta final do segundo tempo, o Cagliari chegou a igualar o marcador, mas as substituições do técnico Gian Piero Gasperini surtiram efeito imediato, garantindo a vitória mandante com dois gols em um intervalo de dois minutos.

Com o resultado, a Roma chega a 21 pontos e ocupa a terceira colocação da Serie A, enquanto o Cagliari permanece com 13 pontos, em nono lugar.

Virada rápida no primeiro tempo

A partida começou com o Cagliari abrindo o placar logo aos dez minutos. Após o VAR confirmar um pênalti, M’Bala Nzola foi para a cobrança e converteu. A desvantagem, no entanto, durou pouco. Aos 15 minutos, Emanuele Lulli recebeu assistência de Nahuel Molina e empatou o jogo para a Roma. Mantendo o ritmo e com 61% de posse de bola no jogo, a equipe da casa alcançou a virada aos 21 minutos, quando Niccolò Pisilli balançou as redes após passe de Lulli, que participou diretamente dos dois gols.

O segundo tempo seguiu disputado, o que se refletiu no equilíbrio das finalizações: foram 20 da Roma e 19 do Cagliari, com oito no alvo para cada lado. Aos 36 minutos, o Cagliari encontrou o empate com Daniel Maldini, que aproveitou a assistência de Adam Obert. A igualdade no placar fez a Roma reagir rapidamente, contando com os jogadores que saíram do banco de reservas.

Aos 40 minutos, Rodrigo Mora, que havia entrado na vaga de Marten de Roon, marcou o terceiro gol mandante com assistência de Daniele Ghilardi, outro substituto acionado minutos antes. Logo em seguida, aos 42, Donyell Malen, que também entrou no decorrer da etapa final, fechou o placar em 4 a 2.

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O triunfo mantém a Roma sem derrotas no Campeonato Italiano. Já o Cagliari amarga sua terceira derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Italiano. A Roma visita a Udinese no sábado, 31, antes de encarar o Manchester United na terça-feira, 03, pela Champions League. O Cagliari, por sua vez, joga fora de casa contra a Lazio no domingo, 01.