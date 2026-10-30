O meia Lucas Paquetá passou por exames de imagem nesta sexta-feira, 30, que não constataram lesão estrutural grave no seu joelho esquerdo. O jogador sentiu dores durante o clássico contra o Vasco na quinta-feira e já realiza trabalhos de recuperação no centro de treinamento do Flamengo.

Paquetá foi substituído aos 32 minutos da etapa complementar na vitória por 4 a 1 sobre o rival, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O incômodo surgiu em uma disputa de bola no início do segundo tempo, pouco antes do terceiro gol rubro-negro.

A avaliação médica preliminar ocorreu ainda no estádio e a bateria de exames complementares foi concluída na manhã seguinte. As imagens descartaram fraturas e rupturas de ligamentos, confirmando um quadro de menor gravidade.

O meio-campista compareceu ao Ninho do Urubu na reapresentação do elenco e iniciou os trabalhos de fisioterapia sob a supervisão do departamento médico rubro-negro. O clube monitora a evolução clínica diária do atleta.

O Flamengo não divulgou um prazo oficial de retorno aos gramados, mas o jogador passará por reavaliações antes dos próximos compromissos da equipe na reta final da temporada.