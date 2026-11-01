Após o fim da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde de sábado, 31, com o triunfo do Coritiba em cima do Vitória por 2 a 0, as probabilidades na briga contra o rebaixamento e pelo título foram atualizadas. Enquanto Flamengo e Palmeiras disputam na parte de cima, a luta contra a zona de rebaixamento ficou ainda mais acirrada.

Quais clubes seguem ameaçados pelo Z-4?

O Coritiba tem 0,79% de chances de cair após vencer e chegar 42 pontos. O Vitória aumentou duas chances para 14,6%, com 38 pontos. Os triunfos de Corinthians e Grêmio também diminuíram as probabilidades das equipes. O Timão tem 42,7% na 17ª posição, enquanto o tricolor saiu do Z4 e tem 36,5%.

Internacional, por outro lado, aumentou a chance de cair e entrou de vez no Z4. É o 18º colocado com 35 pontos e

57,2% de probabilidade. O Mirassol, 16º colocado, tem 32,9%. O Vasco, no 13º lugar, e o Botafogo, em 12º, têm 8,2% e 7,8% de chances de queda, respectivamente. Os dados são do

Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Como fica a disputa pelo título nacional?

Após a vitória do Flamengo no clássico contra o Vasco, as chances de título do rubro-negro subiram para 87,3% após o encerramento da 33ª rodada. A equipe atingiu os 73 pontos ao golear o rival por 4 a 1 no Estádio Nilton Santos.

Qual é o cenário do Palmeiras na perseguição?

Enquanto o líder ampliou a distância, o Palmeiras empatou em 0 a 0 contra o Santos na Vila Belmiro. Com o resultado, o clube paulista permaneceu na vice-liderança com 70 pontos e viu sua probabilidade matemática de conquista cair para 12,7%, segundo a UFMG. A desvantagem de três pontos acirra a disputa pelo troféu nas rodadas decisivas.