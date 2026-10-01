No mais recente debate do canal Placar, os comentaristas Alfinete, Daniel Perrone e Gui Azevedo discutiram a forte reação dos clubes de futebol diante da proibição das casas de apostas imposta pelo governo federal. O programa analisou a articulação de dirigentes que cogitam paralisar o Campeonato Brasileiro e boicotar reuniões oficiais como forma de pressão política.

Segundo a análise apresentada no programa, a movimentação dos dirigentes busca pressionar o governo federal por um prazo de transição de até um ano na proibição das bets. Para entender em detalhes como essa ameaça de boicote ao torneio ganhou força nos bastidores do futebol.

Durante a discussão, Gui Azevedo apontou que clubes de grande expressão, a exemplo do Flamengo, estimam perdas milionárias que chegam na casa de centenas de milhões de reais somando patrocínios e premiações. Para conferir a análise completa sobre os reflexos econômicos dessa medida nos principais times do país, assista à íntegra da transmissão acima.

O painel também criticou duramente o histórico de mobilização dos clubes, apontando um contraste entre a atual revolta por motivos financeiros e a falta de união em crises humanitárias anteriores.