O técnico Rogério Ceni descartou qualquer negociação para retornar ao Flamengo. Campeão brasileiro pelo clube carioca em 2020, o atual comandante do Bahia afirmou que cumprirá seu contrato e que o planejamento está totalmente voltado para a temporada de 2027 na equipe baiana.

A declaração ocorreu após a partida contra o Botafogo, em meio a especulações sobre a permanência de Leonardo Jardim na Gávea. O treinador tricolor comentou a passagem vitoriosa pelo Rio de Janeiro, mas enfatizou o compromisso com o Esquadrão.

“O Flamengo é um clube fantástico de se trabalhar. Foram oito meses de trabalho lá e três títulos. Foi uma experiência muito grande pra gente, principalmente depois de grandes clubes como São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro. Tenho contrato para o ano que vem com o Bahia e não tenho contato com o Flamengo. Minha preparação é para a próxima temporada no Bahia”, afirmou.

A indefinição sobre o comando técnico rubro-negro decorre da situação de Leonardo Jardim. Embora possua vínculo até o final do próximo ano, o contrato prevê uma cláusula rescisória sem custos ao término da atual temporada.

Até o momento, Jardim dirigiu o time carioca em 47 partidas, somando 31 vitórias, 12 empates e quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de 74,5% dos pontos disputados. O português conquistou o título do Brasileirão e do Campeonato Carioca.