O Palmeiras terá uma novidade no banco de reservas diante do Bahia nesta quinta-feira, 8, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O atacante Fabiano, de 20 anos, foi convocado pela primeira vez para o elenco principal alviverde.

Natural de Brasília (DF), o atleta chegou ao time paulista em março de 2026, emprestado pelo Karpaty Lviv, da Ucrânia. O contrato de empréstimo é válido até o início de 2027 e prevê opção de compra definitiva ao término do período. Pelo time sub-20 alviverde, Fabiano marcou nove gols em 26 jogos na atual temporada.

Quais foram as experiências anteriores do atacante?

Antes de acertar com a equipe paulista, Fabiano realizou sua formação nas divisões de base do Botafogo. Pelo clube carioca, disputou três jogos na equipe profissional durante a temporada de 2024. Em seguida, transferiu-se para o futebol europeu, onde atuou em nove partidas oficiais pelo Karpaty antes de retornar ao futebol brasileiro.

O duelo no Allianz Parque marca o retorno do Alviverde aos gramados após a paralisação do calendário nacional para a Data Fifa. A comissão técnica busca diminuir a distância para o topo da tabela e mantém a estratégia de conceder espaço a jovens revelações formadas ou lapidadas em suas categorias de base.

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