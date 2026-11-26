Campeão brasileiro, o Flamengo iniciou o planejamento para a temporada de 2027. O diretor de futebol José Boto detalhou o andamento das tratativas para a extensão contratual de nomes como o zagueiro Léo Pereira e do atacante Pedro, mas também destacou que, para o clube, não há jogadores que não possam ser negociados na janela de transferências de fim de ano.
Nos casos de Léo Pereira e Pedro, cujos vínculos atuais terminam no final do próximo ano, as conversas devem avançar nos próximos dias e o Flamengo espera um desfecho positivo, segundo o dirigente.
Possíveis negociações na janela e Samuel Lino
Um dos nomes citados por Boto foi o de Samuel Lino. O jogador, considerado por muito como o melhor da temporada no Flamengo, não entra numa lista de “inegociáveis”, mas será necessário um alto valor para tirá-lo do rubro-negro.
“O presidente costuma ter uma tirada para mim que é “inegociável só meus filhos”. Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência existem sempre três vontades, a do jogador e a dos dois clubes. Óbvio que o Lino é um dos melhores jogadores ou o melhor do Brasil, tem uma idade que permite muitos clubes europeus virem buscá-lo. Mas o que posso garantir é que, para sair, vai ter que vir muito, muito, muito dinheiro. Não posso garantir a permanência, porque isso ninguém pode, até porque tem uma cláusula, se chegar uma equipe batendo essa cláusula ele sai, desde que seja vontade dele de sair”, disse em entrevista à ESPN.
O dirigente ainda destacou que, o caso de Lino, comprova que, muitas vezes, é necessário que o jogador passe por um período de adaptação antes de conseguir entregar o resultado esperado pelo clube, mesmo que tenha vindo de um grande clube europeu.
“Houve no meio do ano propostas de alguns clubes, de valores interessantes, mas que naquela altura não foram interessantes para nós. Devia servir de lição para muitos jornalistas e torcedores a situação do Lino de não serem tão emotivos e ter paciência com os jogadores. Qualquer jogador precisa de algum tempo para se adaptar. Muitas vezes, o clima que se cria, se o jogador não for muito forte psicologicamente, não vai dar a volta por cima”, completou.
Como andam as renovações contratuais no elenco?
Boto explicou que o clube carioca já apresentou propostas iniciais aos representantes de Léo Pereira e Pedro, e aguarda a evolução das conversas. De acordo com o dirigente esportivo, existe interesse mútuo entre os atletas e a diretoria para a continuidade dos contratos.
“Não costumo abrir nada sobre isso. É verdade que temos algumas negociações com Pedro e Léo Pereira que vão ser agora mais ativadas. Com o Pedro começamos as tratativas, fizemos uma proposta, pedimos uma contraproposta caso não aceitasse, e ele pediu para conversarmos só agora. O Léo também fizemos uma proposta, ele fez a contraproposta, e agora estamos naquilo que é normal. É vontade deles ficar, e a do Flamengo que eles fiquem”, afirmou.
O que o dirigente avaliou sobre a temporada?
Ao fazer um balanço do período, o executivo comentou decisões tomadas durante o ano e avaliou que a saída do ex-técnico Filipe Luís poderia ter sido conduzida de forma distinta. O planejamento técnico e a estrutura da diretoria para a temporada seguinte seguem em discussão interna no departamento de futebol.
O dirigente ainda destacou que, independente de quem fique ou saia, o Flamengo continuará competitivo. “O Flamengo de 2027, com Boto, sem Boto, com Jardim, sem Jardim, vai ser com certeza um dos candidatos a ganhar tudo na América do Sul. Há assuntos que não falo publicamente, falo com quem tenho que falar. Esses assuntos estão sendo tratados entre mim e o Bap. Como todos os assuntos que são importantes para o Flamengo”, completou.