Campeão brasileiro, o Flamengo iniciou o planejamento para a temporada de 2027. O diretor de futebol José Boto detalhou o andamento das tratativas para a extensão contratual de nomes como o zagueiro Léo Pereira e do atacante Pedro, mas também destacou que, para o clube, não há jogadores que não possam ser negociados na janela de transferências de fim de ano.

Nos casos de Léo Pereira e Pedro, cujos vínculos atuais terminam no final do próximo ano, as conversas devem avançar nos próximos dias e o Flamengo espera um desfecho positivo, segundo o dirigente.

Possíveis negociações na janela e Samuel Lino

Um dos nomes citados por Boto foi o de Samuel Lino. O jogador, considerado por muito como o melhor da temporada no Flamengo, não entra numa lista de “inegociáveis”, mas será necessário um alto valor para tirá-lo do rubro-negro.

“O presidente costuma ter uma tirada para mim que é “inegociável só meus filhos”. Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência existem sempre três vontades, a do jogador e a dos dois clubes. Óbvio que o Lino é um dos melhores jogadores ou o melhor do Brasil, tem uma idade que permite muitos clubes europeus virem buscá-lo. Mas o que posso garantir é que, para sair, vai ter que vir muito, muito, muito dinheiro. Não posso garantir a permanência, porque isso ninguém pode, até porque tem uma cláusula, se chegar uma equipe batendo essa cláusula ele sai, desde que seja vontade dele de sair”, disse em entrevista à ESPN.

O dirigente ainda destacou que, o caso de Lino, comprova que, muitas vezes, é necessário que o jogador passe por um período de adaptação antes de conseguir entregar o resultado esperado pelo clube, mesmo que tenha vindo de um grande clube europeu.

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“Houve no meio do ano propostas de alguns clubes, de valores interessantes, mas que naquela altura não foram interessantes para nós. Devia servir de lição para muitos jornalistas e torcedores a situação do Lino de não serem tão emotivos e ter paciência com os jogadores. Qualquer jogador precisa de algum tempo para se adaptar. Muitas vezes, o clima que se cria, se o jogador não for muito forte psicologicamente, não vai dar a volta por cima”, completou.

Como andam as renovações contratuais no elenco?

Boto explicou que o clube carioca já apresentou propostas iniciais aos representantes de Léo Pereira e Pedro, e aguarda a evolução das conversas. De acordo com o dirigente esportivo, existe interesse mútuo entre os atletas e a diretoria para a continuidade dos contratos.

“Não costumo abrir nada sobre isso. É verdade que temos algumas negociações com Pedro e Léo Pereira que vão ser agora mais ativadas. Com o Pedro começamos as tratativas, fizemos uma proposta, pedimos uma contraproposta caso não aceitasse, e ele pediu para conversarmos só agora. O Léo também fizemos uma proposta, ele fez a contraproposta, e agora estamos naquilo que é normal. É vontade deles ficar, e a do Flamengo que eles fiquem”, afirmou.

O que o dirigente avaliou sobre a temporada?

Ao fazer um balanço do período, o executivo comentou decisões tomadas durante o ano e avaliou que a saída do ex-técnico Filipe Luís poderia ter sido conduzida de forma distinta. O planejamento técnico e a estrutura da diretoria para a temporada seguinte seguem em discussão interna no departamento de futebol.

O dirigente ainda destacou que, independente de quem fique ou saia, o Flamengo continuará competitivo. “O Flamengo de 2027, com Boto, sem Boto, com Jardim, sem Jardim, vai ser com certeza um dos candidatos a ganhar tudo na América do Sul. Há assuntos que não falo publicamente, falo com quem tenho que falar. Esses assuntos estão sendo tratados entre mim e o Bap. Como todos os assuntos que são importantes para o Flamengo”, completou.