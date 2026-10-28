O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encerramento do calendário de clássicos estaduais da equipe alviverde no ano. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o time alviverde busca consolidar uma temporada completa sem derrotas diante dos seus maiores rivais paulistas.

Ao longo da temporada, o Verdão disputou 11 partidas contra Corinthians, São Paulo e o próprio Santos, somando oito vitórias e três empates. Essa sequência invicta representa um aproveitamento de 81,8% nos confrontos diretos estaduais, englobando partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, pela Copa do Brasil e pela Série A nacional.

Contra o Santos, o Palmeiras soma duas vitórias e dois empates, além da classificação às semifinais da Copa do Brasil. Diante do Corinthians, o Verdão acumula duas vitórias e um empate. Contra o São Paulo, o clube alviverde conquistou quatro vitórias.

Como o duelo na Vila Belmiro afeta a briga pela liderança?

Além de preservar a invencibilidade contra rivais locais, o Palmeiras necessita do triunfo fora de casa para seguir na disputa direta pela taça do Brasileirão. A equipe palestrina ocupa a vice-liderança da competição com 69 pontos, apenas um ponto atrás do líder Flamengo. Já o Santos figura na oitava colocação da tabela, somando 46 pontos, e tenta usar o fator casa para quebrar a série invicta do rival da capital.