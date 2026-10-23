O atacante Deyverson voltou a agitar as redes sociais ao comemorar a eliminação do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. O jogador celebrou a classificação do Estudiantes vestindo uma camisa do Palmeiras, seu ex-clube, com o nome de Andreas Pereira nas costas.

O gesto faz alusão direta à decisão continental de 2021, disputada em Montevidéu, quando Deyverson aproveitou uma falha do meio-campista, que jogava pelo Flamengo na época, na prorrogação e marcou o gol que garantiu o título ao clube paulista.

Mensagem aos jogadores do Estudiantes

Além da camisa provocativa, o atleta gravou um recado direto ao lateral-direito Eros Mancuso, da equipe de La Plata, celebrando o resultado obtido no Maracanã.

“Muito bem, meus amigos argentinos. Mancuso, fico feliz por você, irmão. Enfrentaram uma grande equipe. O Flamengo era muito favorito, mas o futebol se joga dentro das quatro linhas”, afirmou Deyverson, qu atualmente joga pela LDU, do Equador.

Torcida declarada para a decisão

Na sequência das publicações, o centroavante comentou o desfecho da fase semifinal e ressaltou que sua própria equipe já havia encerrado a participação no torneio contra os paulistas nas quartas de final.

“Não vou zoar ninguém, eu também fui eliminado! Mas que seja uma grande final”, publicou o atacante.

Por fim, Deyverson aproveitou para declarar apoio ao time alviverde para a disputa da decisão continental diante dos argentinos: “Parabéns ao Palmeiras pela classificação à final da Libertadores! Estaremos na torcida por vocês em mais uma grande decisão. Que venha mais um título”.