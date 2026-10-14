Durante a edição do programa Debate PLACAR, o comentarista Fábio Sormani colocou em pauta o rendimento recente do Santos e questionou a consistência coletiva da equipe sob a gestão do técnico Cuca. Segundo a análise apresentada, os resultados positivos recentes têm sido alcançados graças ao brilho técnico isolado de jogadores, o que mascararia as dificuldades de organização em campo.

Na visão do comentarista, o time santista carece de um futebol coletivo convincente e de um sólido funcionamento tático, dependendo diretamente da fase inspirada de atletas como o atacante Gabriel para resolver as partidas.

Além das ressalvas sobre o setor ofensivo e a criação de jogadas, o programa debateu as escolhas de escalação da comissão técnica e as perspectivas para o próximo compromisso do clube contra o Fluminense, no Maracanã.