A relação entre a torcida do Corinthians e o meia Rodrigo Garro entrou em pauta no programa Debate Placar. Durante a edição, a bancada de comentaristas examinou o momento técnico vivido pelo atleta argentino e as recentes cobranças exercidas pelos torcedores alvinegros quanto ao seu rendimento dentro das quatro linhas.

Durante a discussão esportiva, os integrantes da mesa apontaram como influenciadores e setores das arquibancadas vêm demonstrando insatisfação com a produção recente do meio-campista, questionando aspectos táticos e sua intensidade física durante as partidas decisivas.

Além da fase do armador, o programa colocou em pauta a situação contratual do jogador e ampliou as avaliações críticas para o restante do elenco alvinegro. Entre os temas tratados, os debatedores analisaram o rendimento e a entrega de nomes de peso como Memphis Depay e o zagueiro Gabriel Paulista.