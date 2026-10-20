Durante a edição do programa Debate Placar, o jornalista e comentarista esportivo Leandro Quesada centrou sua análise na postura adotada pelo técnico Abel Ferreira ao responder a questionamentos da mídia, avaliando o nível das indagações feitas ao comandante alviverde.

Por que as reclamações de técnicos não se justificam?

Na visão do comentarista, treinadores de equipes como Palmeiras e Flamengo desfrutam de respaldo de gestão e elencos altamente qualificados, o que colocaria esses profissionais em uma situação privilegiada no cenário nacional. Segundo jornalista, o suporte oferecido por essas instituições faz com que eventuais queixas sobre a rotina de trabalho careçam de fundamento prático: “Palmeiras e Flamengo dão tudo para os técnicos.

Qual é a diferença de pressão em outros clubes?

O debate também colocou em perspectiva a instabilidade enfrentada por profissionais em outras grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos e São Paulo, onde o ambiente de cobrança e a escassez de longos projetos esportivos diferem drasticamente da realidade encontrada no Allianz Parque ao longo dos últimos anos.