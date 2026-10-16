A vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, no Maracanã, válida pela semifinal da Copa Libertadores, foi o principal tema do debate na bancada do Debate PLACAR. O programa reuniu os comentaristas Alfinete, Isabela Labate, Leandro Quesada e Fabio Sormani para destrinchar os desdobramentos do confronto de ida.

Por que Jhon Arias cobrou respeito após o confronto?

Durante a repercussão pós-jogo, o atacante Jhon Arias declarou que merece reconhecimento pelas conquistas inéditas alcançadas com a camisa tricolor. Os integrantes da mesa debateram o impacto das declarações e o momento vivido pelo atleta na equipe carioca.

O Palmeiras mantém marca histórica de gols e consistência?

A mesa também avaliou os números expressivos da equipe alviverde, que alcançou a marca de mais de 100 gols no ano pela 12ª temporada consecutiva. Além disso, os debatedores discutiram a estratégia adotada pelo clube em partidas decisivas como mandante e visitante.

Qual é a projeção para o jogo de volta no torneio continental?

Com o placar de 2 a 1, o painel debateu se o gol marcado no fim mantém o Fluminense vivo na disputa pela vaga na final, além de ponderar o trabalho do técnico Marcão à frente da equipe.