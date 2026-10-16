Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR: Palmeiras na briga pela liderança do BrasileirãoDebate PLACAR: Palmeiras na briga pela liderança do BrasileirãoPrograma desta sexta-feira, 16, é apresentado por Isabela Labate, com comentários de Daniel Perrone, Leandro Quesada e Fabio SormaniPor Redação Placar 1 min de leitura16/10/2026 • 11:41Debate PLACAR desta sexta-feira, 16/10 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasPalmeiras(1584)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisVídeo: Palmeiras é um dos maiores da Libertadores? Debate PLACAR analisaVídeo: Debate Placar: Palmeiras é o melhor time brasileiro na Libertadores?Vídeo: Debate PLACAR analisa vitória do Palmeiras e chegada de Seedorf