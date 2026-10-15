O programa Debate PLACAR trouxe uma análise detalhada sobre o desempenho do Palmeiras na Copa Libertadores, destacando a consistência e a maturidade do time em confrontos decisivos fora de casa nesta temporada.

Na visão da Isa Labate, a equipe alviverde demonstra um entendimento apurado a respeito de todas as exigências do torneio continental, postura refletida em resultados expressivos e na vitória conquistada no Maracanã.

Apesar da vantagem construída pelo elenco alviverde, o debate também avalia o direito legítimo da torcida tricolor em acreditar na virada e as condições reais do Fluminense para buscar a vaga na partida de volta do mata-mata.