Em um duelo onde a posse de bola não se traduziu em domínio no placar, o Palmeiras mostrou eficiência cirúrgica para vencer o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 14, no Maracanã. No primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, o Verdão suportou o volume de jogo dos donos da casa e construiu sua vantagem com gols de Flaco López e Marlon Freitas. Nos acréscimos, Wesley Natã descontou para o Tricolor, mantendo o confronto aberto para a partida de volta.

Eficiência contra a posse de bola

Empurrado por mais de 60 mil torcedores, o Fluminense assumiu o controle das ações desde o apito inicial, terminando a partida com 70% de posse de bola e 11 finalizações. A equipe do técnico Marcão tentou furar o bloqueio alviverde com investidas de Canobbio e Hulk. A melhor chance carioca na primeira etapa veio aos 40 minutos, quando Ganso encontrou Hulk na área, mas o chute forte parou em grande defesa de Carlos Miguel. O castigo veio nos acréscimos: aos 45, Andreas Pereira acionou Piquerez pela esquerda, que cruzou rasteiro para Flaco López completar para o fundo das redes e abrir o placar.

Vantagem ampliada e sobrevida no fim

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Fluminense se lançou ao ataque, mas esbarrou na forte marcação do Palmeiras, que cometeu 14 faltas no jogo e recebeu os únicos dois cartões amarelos da partida (Alexander Barboza e Agustin Giay). Apostando nos contra-ataques, o Verdão exigiu boas intervenções do goleiro Fábio, que terminou a noite com três defesas. Aos 40 minutos da etapa final, as substituições surtiram efeito: Mauricio ajeitou para Sosa, que parou em defesa de Fábio; no rebote, a bola sobrou para Marlon Freitas bater no canto e fazer 2 a 0.

Publicidade Continua após a publicidade

Quando o cenário parecia definido, o Fluminense encontrou uma sobrevida. Aos 48 minutos, Guga cruzou da direita, Carlos Miguel saiu em falso e Wesley Natã, que havia entrado aos 39 minutos da etapa final, ganhou de Gustavo Gómez pelo alto para diminuir o prejuízo dos mandantes.

O que vem por aí

Com o resultado, o Palmeiras leva a vantagem de um gol para o jogo de volta. O reencontro decisivo acontece na próxima quarta-feira, 21, no Nubank Parque. Antes disso, as equipes voltam suas atenções para o Brasileiro Série A: o Verdão visita o Athletico-PR no sábado, 17, enquanto o Tricolor recebe o Santos no domingo, 18.