O Palmeiras iniciou a preparação para a semifinal da Copa Libertadores com atenção redobrada ao departamento médico. Na reapresentação do elenco na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, dia 12, o atacante Ramón Sosa realizou apenas trabalhos de recuperação interna após sofrer um trauma na coxa direita.

O que aconteceu com o atacante

O problema físico ocorreu durante a vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. Após atuar por apenas oito minutos no clássico, o jogador permaneceu sob os cuidados dos fisioterapeutas nas dependências do departamento médico alviverde para tratamento intensivo.

Titulares retomam treinos no campo nesta terça

Nesta terça-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Corinthians retomam as atividades no campo da Academia de Futebol. No treino de segunda, o grupo fez apenas atividades regenerativas, focadas na recuperação muscular para o duelo contra o Fluminense.

Impacto para o confronto continental

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, dia 14, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal continental. O atacante segue sob observação e monitoramento diário para definir se terá condições físicas de viajar com a delegação para o Rio de Janeiro.