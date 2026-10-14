Às vésperas do jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Fluminense, marcado para esta quarta-feira, 14, o zagueiro Gustavo Gómez projetou o duelo. O defensor alviverde enxerga que o clube carioca conta com bons jogadores, mas sonha em chegar em mais uma final de Liberta.

“Muito difícil, (time) que tem grandes jogadores, um elenco muito bom e nós vamos tentar fazer o melhor para tentar conseguir um bom resultado e depois aqui na nossa casa, com a nossa torcida, tentar conseguir mais uma final que vai ser muito legal para nós”, iniciou Gómez em entrevista à TV Palmeiras.

“Nós sabemos que os torcedores do Palmeiras estão em qualquer lugar, foram para Paraguai e foram para o Equador também. Agora, obviamente, aqui no Rio vai ser uma ajuda muito grande pra nós”, complementou.