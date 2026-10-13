A delegação do Palmeiras desembarcou no fim da tarde desta terça-feira, 13, no Rio de Janeiro, para o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Fluminense. A principal ausência foi o atacante Vitor Roque. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o clássico contra o Corinthians e não reuniu condições físicas a tempo do duelo, que será disputado nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Quem viajou com a delegação para o Rio de Janeiro?

Sem poder contar com o atacante titular, a comissão técnica convocou o jovem Heittor, formado nas categorias de base, para integrar a lista de relacionados. A novidade positiva foi o retorno do paraguaio Ramón Sosa, liberado pelo departamento médico após se recuperar de um trauma na coxa.

O técnico Abel Ferreira acompanhou a viagem com o elenco, embora esteja suspenso e impedido de comandar a equipe à beira do gramado no confronto de ida.

A provável formação titular do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

A partida de volta da semifinal está marcada para a semana seguinte, em São Paulo.